L'aggiornamento 4.50 di PS4 permette di scaricare le patch in anticipo?

Secondo quanto riportato da PSU, ildi PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro presenterebbe una caratteristica non annunciata nel changelog ufficiale, ovvero la possibilità di effettuare il pre-download delle patch.

La redazione del sito ha infatti scoperto che la nuova patch 1.25 di LittleBigPlanet 3 è già disponibile per il download, nonostante la pubblicazione sia prevista per domani, venerdì 17 marzo. Il firmware permette ai giocatori di iniziare il download degli aggiornamenti prima della pubblicazione, funzionalità che si rivelerebbe decisamente utile nel caso delle day one patch.

Il supporto per questa opzione sarebbe però a discrezione degli sviluppatori, i quali possono decidere in totale libertà se permettere o meno il download anticipato degli aggiornamenti per i loro giochi. Sony, al momento, non ha confermato nulla di quanto riportato e la caratteristica citata non figura nel changelog dell'aggiornamento 4.50 per PS4 e PlayStation 4 Pro.