L'ambientazione del prossimo Call of Duty svelata da una cartolina di auguri?

Sappiamo cheè attualmente al lavoro sul prossimo episodio dima attualmente lo studio non ha ancora svelato alcun dettaglio in merito al gioco. Una cartolina di buon anno potrebbe però darci qualche inidizio sull'ambientazione...

Michael Condrey (co-fondatore di Sledgehammer Games) ha pubblicato su Twitter una cartolina promozionale con gli auguri di Natale e buon anno. Fino a qui, niente di strano, in molti però hanno notato che l'arma raffigurata nell'immagine è una Colt M1911, arma che come riporta Wikipedia, è associata a un lasso di tempo ben preciso: "Progettata da John Browning, è stata la pistola d'ordinanza delle United States Armed Forces dal 1911 al 1985. Venne inoltre largamente usata nella prima e nella seconda guerra mondiale, in Corea e in Vietnam."

Potrebbe trattarsi di un semplice caso, oppure di un riferimento ben chiaro, del resto sono tanti i rumor che vorrebbero lo studio al lavoro su un Call of Duty ad ambientazione storica, una scelta ben precisa di Activision che vorrebbe cavalcare il traino di Battlefield 1 abbandonando temporaneamente l'ambientazione futuristica di Advanced Warfare, Black Ops III e Infinite Warfare. Non ci resta che attendere per saperne di più sul prossimo Call of Duty, il cui reveal dovrebbe essere previsto come da tradizione nel corso della primavera.