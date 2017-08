Accogliendo le numerose richieste dei fan di lunga data,ha confermato che, storici compagni dinella prima stagione della serie animata del franchise, torneranno all'interno dell'anime dedicato a

Misty e Brock saranno presenti soltanto in due degli episodi in programma, ma certamente si tratta di un gradito ritorno per gli aficionados della serie.

La nuova stagione di Pokémon andrà in onda per la prima volta in Giappone il prossimo 14 settembre. Ash tornerà nella regione di Kanto, dove troverà nuovamente il professor Oak, e dove affronterà il Mega Steelix di Brock e il Mega Gyarados di Misty.