L'Antro di Gaben: le perle nascoste di Steam, prima puntata in onda alle 17:00

Il dominio diè un regno meraviglioso e terrificante, nei cui meandri si nascondono mostruosità ludiche e perle di rara bellezza, spesso eclissate dalla lunga ombra dei colossi del panorama tripla A...

Titoli originali, anomali e a volte meravigliosamente destabilizzanti, che meritano di essere strappati agli anfratti più oscuri della piattaforma di Valve e dati in pasto al grande pubblico. Nelle prossime settimane affronteremo con voi gli abissi tentacolari de "L’Antro di Gaben" alla ricerca di questi tesori nascosti, con una video rubrica nata proprio per portare alla luce tutti quei titoli che, nel bene e nel male, sono in grado di offrire ai videogiocatori esperienza memorabili, degne di essere vissute.

La prima puntata de "L'Antro di Gaben" andrà in onda pomeriggio e ci vedrà alle prese con Neverending Nightmares, un titolo horror altamente claustrofobico, soffocante, ispirato dalla lotta contro la depressione e i disturbi ossessivo-compulsivi, rielaborati in un’avventura caratterizzata da uno stile minimalista e terrificante. L'appuntamento è fissato alle alle 17:00, sui nostri canali Twitch (piattaforma di riferimento per la chat) e YouTube.