L'Antro di Gaben: Pony Island giocato in diretta su Twitch e YouTube dalle 17:00

Andrà in onda oggi pomeriggio alle 17:00 su YouTube e Twitch la nuova puntata de, rubrica di Everyeye.it dedicata alle perle nascote di Steam: questo terzo appuntamento è dedicato a Pony Island, titolo al quale dedichiamo un secondo episodio dopo la live della scorsa settimana.

Titoli originali, anomali e a volte meravigliosamente destabilizzanti, che meritano di essere strappati agli anfratti più oscuri della piattaforma di Valve e dati in pasto al grande pubblico. Nelle prossime settimane affronteremo con voi gli abissi tentacolari de "L’Antro di Gaben" alla ricerca di questi tesori nascosti, con una video rubrica nata proprio per portare alla luce tutti quei titoli che, nel bene e nel male, sono in grado di offrire ai videogiocatori esperienza memorabili, degne di essere vissute.

La terza puntata de "L'Antro di Gaben" andrà in onda oggi pomeriggio alle 17:00 e vedrà il nostro Alessandro Bruni alle prese con Pony Island, esperienza complessa e sfaccettata, inesauribile fonte di sorprese. Un inno alla creatività, simbolo ed esempio di una filosofia veramente indipendente. La trasmissione andrà in onda come di consueto sui nostri canali Twitch (piattaforma di riferimento per la chat) e YouTube. Vi aspettiamo!