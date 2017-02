L'app File Explorer disponibile su Xbox One per i membri Insider

Come segnalato da Windows Central, tutti gli iscritti al programma Insider (ex Programma Preview) di Xbox possono ora scaricare l'app(di tipo), un file manager già presente su Windows 10 e Windows 10 Mobile.

La versione per Xbox One è ancora in fase beta e non permette di accedere a tutti gli elementi del sistema nè di gestire un gran numero di file in contemporanea, tuttavia si tratta di un'ulteriore conferma della sempre maggior integrazione di Xbox nella Universal Windows Platform di Microsoft.