L'app NVIDIA FCAT VR Benchmarking è disponibile gratuitamente da oggi

: Nel 2013,ha innovato le modalità di benchmarking delle GPU rendendo disponibile, uno strumento gratuito che permette ai gamer e a chi fa recensioni di misurare non solo i FPS, ma di testare anche la fluidità e la qualità del gameplay su tutte le GPU, inclusi piccoli tentennamenti, frame mancanti, ritmo non corretto e molto altro.

Questo perchè le GPU non devono ora essere solo veloci, ma anche assicurare fluidità, per garantire ai giocatori un'esperienza ancora migliore. Oggi NVIDIA pubblica FCAT VR, un'applicazione del tutto gratuita, che consente a chi esegue test e recensioni, agli sviluppatori di giochi, ai produttori di hardware e agli appassionati di testare in modo affidabile anche le performance dei giochi PC di Realtà Virtuale, dove velocità e fluidità sono fondamentali, anche per evitare disagi fisici.

Fino ad oggi era possibile fare test con la VR solo con strumenti di benchmarking generali, test sintentici e poco altro, senza riuscire a scoprire le vere prestazioni delle GPU con i giochi VR. Con FCAT VR, invece, è possibile generare dati precisi sulle GPU e creare grafici e analisi sui frametime, frame mancanti e molto altro.