L'app Xbox per iOS e Android si aggiorna con nuove funzionalità

ha aggiornato l'app ufficiale Xbox per iOS e Android: l'update presenta alcune nuove funzionalità come la possibilità di filtrare i feed attività e di non seguire più i club ai quali si è iscritti. Di seguito, tutte le novità.

Questo il changelog diffuso da Microsoft:

Il contenuto del feed attività può ora essere filtrato

Possibilità di non seguire più un club o hub di gioco dal feed attività

Le ricerche di gruppo vengono ora visualizzate nel feed attività

Ricevi le notifiche del torneo Arena

L'app Xbox è ora disponibile per il download da App Store e Google Play. Su Android è disponibile inoltre una beta della prossima versione che introduce alcune caratteristiche aggiuntive, come la possibilità di cambiare l'immagine del profilo direttamente dallo smartphone.