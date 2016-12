L'artbook di Bloodborne in arrivo a maggio in Europa

, in collaborazione con, ha annunciato che il giorno 23 maggio 2017 verrà pubblicato in Europa e Nord America l'artbook ufficiale di, apprezzato titolo uscito nel 2015 per PlayStation 4.

La descrizione fornita da Amazon, rivela che il tomo conterrà 256 pagine in totale e include "concept dei personaggi, design delle creature, illustrazioni delle location, e vari disegni di armi, oggetti e altro", mostrando "folli nemici e creature da incubo" che "si celano in ogni angolo della città gotica dall'atmosfera horror". In calce all'articolo trovate un'immagine rappresentante la copertina dell'artbook.

Bloodborne Official Artworks è al momento disponibile per il pre-order al prezzo di 39,99 euro. Amazon Japan rende già disponibile l'acquisto immediato dell'artbook, sebbene non sia confermata l'ufficialità dell'annuncio. In questo caso, tuttavia, il testo sarebbe disponibile sia in lingua inglese che in quella giapponese.