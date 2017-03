L'assenza di Halo e Gears nel 2017 di Xbox metterà in evidenza altri titoli

Il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, è tornato a parlare di Project Scorpio e del 2017 di Xbox. Presente al podcast IGN Unlocked, Spencer ha confermato alla testata americana che quest’anno non ci sarà né un nuovo Halo né un nuovo Gears of War, e sarà interessante vedere il focus su altri giochi.

Alcuni dei titoli attesi nel 2017 sull’ammiraglia del colosso di Redmond comprendono State of Decay 2, Crackdown 3 e Sea of Thieves, anche se Spencer ha lasciato una porta aperta dicendo che “Potrebbero esserci alcune cose non ancora annunciate”.

Nel corso del podcast c’è stato spazio per parlare anche di Project Scorpio, la nuova console di Microsoft prevista per la fine di quest’anno.

“Confido molto nella qualità dei titoli che saranno disponibili al lancio su Scorpio e della loro resa grafica”, ha dichiarato il boss di Xbox. “Quando i giocatori vedranno un titolo girare su Scorpio, si accorgeranno di una notevole differenza di dettaglio rispetto ai giochi attuali per console. Sono al corrente del fatto che le capacità della console devono essere dimostrate attraverso i contenuti”.

Project Scorpio è prevista nella parte finale del 2017, e ulteriori informazioni saranno svelate nel corso dell’E3 di quest’anno.