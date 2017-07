L'attore Terry Crews sarà presente al Comic-Con nel panel dedicato a Crackdown 3

Oggi è stato annunciato che Terry Crews sarà presenta al Comic-Con di San Diego nel panel dedicato a, titolo in cui l'attore presterà le fattezze al personaggio di Isaiah Jaxon.

Nel corso dell'evento, presentato da Major Nelson, i fan potranno dare un primo sguardo all'agente comandante Isaiah Jaxon, mentre gli sviluppatori forniranno ulteriori informazioni sulla storia di gioco e suoi personaggi. Come promesso dal team di sviluppo, il panel avrà alcune "eccitanti novità" relative al titolo, ed è dunque plausibile attendersi dettagli aggiuntivi.

Crackdown 3 uscirà il 7 novembre in esclusiva su Xbox One e PC Windows 10. Per saperne di più, vi invitiamo a consultare la nostra prova.