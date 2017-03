L'attrice Erika Harlacher dona la voce ad Ann Takamaki di Persona 5

: Deep Silver ha annunciato che l'attrice Erika Harlacher presterà la voce al personaggio di Ann Takamaki in Persona 5: per l'occasione è stato pubblicato un video che mostra la doppiatrice a lavoro negli studi di registrazione di Atlus.

E non è tutto! Nessuno apprezza lo splendore, l’estetica e la vera bellezza come Yusuke Kitagawa, per questo gli abbiamo dedicato un tema e tre avatar. Non perdeteveli, sono gratuiti a partire da oggi fino al 21 Marzo. Scaricate il tema e gli avatar adesso e lasciate entrare l’eleganza di Fox (nome in codice) nella vostra PlayStation 4.

Persona 5 è un gioco sui conflitti interiori ed esteriori di un gruppo di studenti problematici delle scuole superiori - il protagonista ed un gruppo di compagni che incontra nel corso dell’avventura – vivono una doppia vita come Ladri Fantasma. Trascorrono la tipica giornata di un liceale di Tokyo: frequentano le lezioni, svolgono attività dopo la scuola e fanno dei lavori part-time. Ma possono anche intraprendere delle avventure fantastiche utilizzando il loro poteri ultraterreni per entrare nei cuori della gente. Il loro potere deriva da Persona, il concetto junghiano di "sé".

Gli eroi del gioco si rendono conto che le forze della società moderna portano le persone ad indossare delle maschere per proteggere la loro vulnerabilità e solo strappandogli letteralmente la maschera protettiva e confrontandosi con il loro io interiore, gli eroi sono in grado di risvegliare la loro forza più profonda per cercare di aiutare chi ha bisogno. Il gruppo di Ladri Fantasma cerca di cambiare il mondo giorno per giorno ascoltando le loro percezioni e scrutando attraverso le maschere che indossa la società moderna. Persona 5 sarà disponibile il 4 Aprile in America e in Europa, per PlayStation 4 e PlayStation 3.