L'aumento di prezzo di PS Plus potrebbe essere dovuto all'inclusione di PS Now?

Dietro al recente aumento di prezzo dell'abbonamento al servizio online di, potrebbe in realtà nascondersi una novità legata a...

A sostegno di questa ipotesi ci sono diversi indizi: ad esempio segnaliamo la comparsa per un breve periodo di tempo di un banner pubblicitario per PlayStation Now all'interno della sezione PlayStation Plus dello store. La console di Sony sta per ricevere l'aggiornamento 5.0, e i giocatori che partecipano alla closed-beta si sono visti recapitare un questionario dove, tra le altre, era obbligatorio rispondere alla domanda "sei possessore di PlayStation Now?".

Tuttavia, l'indiscrezione maggiore arriva dall'insider conosciuto con il nome di Tidux, che in passato ha dimostrato di saper anticipare correttamente le mosse della compagnia giapponese. Secondo Tidux, i contenuti mensili di PlayStation Plus comprenderanno in futuro 2 titoli PlayStation 4, due PlayStation Now e 2 film.

Sottolineiamo che quanto segnalato è al momento futto di rumors, e pertanto vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di conferma o smentita da parte di Sony. Cosa ne pensate di queste indiscrezioni? L'aumento del prezzo dell'abbonamento può essere giustificato da un'eventuale inclusione di PlayStation Now?