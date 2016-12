L'autore di Berserk è coinvolto nel nuovo progetto di From Software?

Secondo un rumor che sta circolando in queste ore sul web,(autore di) sarebbe attualmente coinvolto nel nuovo progetto die starebbe collaborando strettamente conallo sviluppo di una nuova IP.

Il rumor è nato dal blog Gonzzink, l'autore ha avuto modo di fare un viaggio in Giappone e di visitare la sede di From Software, proprio in questa occasione avrebbe ricevuto la conferma della collaborazione tra Miura e Miyazaki, che non sarebbe però legata alle serie di Dark Souls e Bloodborne. La notizia, ovviamente, deve essere presa con le dovute precauzioni, al momento infatti le parti citate non hanno confermato l'indiscrezione.