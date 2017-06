L'autore di The Binding of Isaac e Super Meat Boy annuncia The End is Nigh

Edmund McMillen () e Tyler Glaiel () hanno appena annunciato il loro nuovo progetto:, platform adventure in due dimensioni per PC e

The End is Nigh seguirà le vicende di Ash, una delle poche "cose" che è sopravvissuta alla fine del mondo. "Segui Ash mentre si fa strada dimenandosi attraverso un futuro di dolore e sofferenza. Senti salire il suo livello di stress gettandolo in un nugolo di creature animalesche mutanti in decomposizione e aiutalo nella sua epica missione finale...farsi un amico (con i pezzi di persone che troverà durante il suo viaggio)". Il gioco comprenderà oltre 600 livelli, 12 capitoli esplorabili e più di 80 achievements, sarà ricco di bonus nascosti e avrà più finali. Saranno inoltre presenti due tipi di collezionabili: le cartucce da gioco (ognuna con il proprio mini-game funzionante) e oltre 100 "piccoli tumori mollicci".

The End is Nigh sarà disponibile a partire dal prossimo 12 luglio su PC, mentre l'edizione Switch uscirà in un secondo momento. Lo sviluppatore ha affermato che il gioco potrebbe arrivare anche su altre piattaforme.