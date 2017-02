L'avventura horror Perception arriverà anche su Xbox One

, studio che include sviluppatori che hanno lavorato a, ha quest'oggi annunciato chearriverà anche su Xbox One, oltre che su PC e Playstation 4.

Perception è un'avventura horror con una forte componente narrativa in cui indosseremo i panni di Cassie, una donna non vedente che deve fare affidamento sul proprio udito e le proprie percezioni al fine di scoprire il mistero di una tenuta abbandonata. Ella è infatti perseguitata da una presenza eterea che ha tormentato gli abitanti per generazioni. Il gioco è stato finanziato con successo su Kickstarter e sarà lanciato entro la fine del 2017 sulle piattaforme sopraccitate.