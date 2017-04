L'avventura horror Perception uscirà il 30 Maggio su PC, Xbox One e PS4

ha annunciato finalmente una data di uscita per, avventura horror in prima persona realizzata da alcuni ex sviluppatori di Bioshock : il gioco uscirà il prossimo 30 Maggio su. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer.

Perception è un'avventura horror in prima persona con una forte enfasi sulla narrazione, in cui indosseremo i panni di Cassie, una donna non vedente che deve fare affidamento sulle proprie percezioni (da cui il titolo del gioco) per svelare i misteri dietro una tenuta abbandonata del New England: una strana presenza incorporea, infatti, ha tormentato gli abitanti del luogo per intere generazioni. Potete vedere il nuovo trailer del titolo a questo indirizzo: l'appuntamento è fissato per il 30 Maggio su PC, Xbox One e PS4.