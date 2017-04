L'edizione retail di The Franz Kafka Videogame uscirà a maggio

: La partnership tra il distributore italianoe il publisher tedesco, si arricchisce di un nuovo capitolo:

Premiato come Game of the Year e Best Adventure Game in occasione dell'Intel Level Up 2015, The Franz Kafka Videogame, titolo indie dalla spiccata vena artistica e surrealista, interamente sviluppato dal developer mif2000 e prodotto da Daedalic Entertainment, sbarca a fine mese anche in Italia per la prima volta in edizione fisica DRM Free. Dal 5 Maggio, infatti, sarà possibile acquistare The Franz Kafka Videogame in tutti i migliori negozi italiani, distribuito da Adventure Productions, al prezzo di € 9,99.