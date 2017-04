L'eShop si aggiorna con le classifiche di vendita digitali di Nintendo Switch

La recente manutenzione programmata delha introdotto un'interessante feature: lo store diadesso ospita una nuova sezione che ci offre la classifica dei giochi più venduti in versione digitale.

Veniamo dunque a scoprire che in Giappone e Nord America il titolo più gettonato è stato Snipperclips - Diamoci un taglio!, il puzzle game cooperativo sviluppato da SFB Games, mentre nel Regno Unito il platform 3D Snake Pass ha ottenuto più download. Buon risultato anche per Shovel Knight: Treasure Trove, che oltreoceano si guadagna la medaglia di bronzo mentre deve accontentarsi del quarto posto in UK. Di seguito trovate le tre Top 15:

Nord America

1. Snipperclips

2. Snake Pass

3. Shovel Knight: Treasure Trove

4. FAST RMX

5. Has-Been Heroes

6. The Binding of Isaac: Afterbirth+

7. Zelda: Breath of the Wild

8. ACA NeoGeo Metal Slug

9. Blaster Master Zero

10. 1-2-Switch

11. ACA NeoGeo Metal Slug 3

12. Super Bomberman R

13. I Am Setsuna

14. ACA NeoGeo The King of Fighters ’98

15. World of Goo

Regno Unito

1. Snake Pass

2. Snipperclips

3. FAST RMX

4. Shovel Knight: Treasure Trove

5. ACA NeoGeo Metal Slug

6. 1-2-Switch

7. World of Goo

8. Zelda: Breath of the Wild

9. Human Resource Machine

10. ACA NeoGeo Metal Slug 3

11. Little Inferno

12. Super Bomberman R

13. Blaster Master Zero

14. ACA NeoGeo Neo Turf Masters

15. I Am Setsuna

Giappone

1. Snipperclips

2. Zelda: Breath of the Wild

3. 1-2-Switch

4. ACA NeoGeo Metal Slug

5. ACA NeoGeo Metal Slug 3

6. Othello

7. ACA NeoGeo The King of Fighters ’98

8. New Frontier Days: Founding Pioneers

9. Super Bomberman R

10. Voez

11. Disgaea 5 Complete

12. Puyo Puyo Tetris

13. Romance of the Three Kingdoms XIII

14. Blaster Master Zero

15. ACA NeoGeo The King of Fighters ’94

Come era prevedibile, a parte poche eccezioni le due classifiche occidentali presentano molte similitudini, mentre quella giapponese include anche altri titoli usciti solamente in territorio nipponico, come Disgaea 5 Complete e Puyo Puyo Tetris, che saranno disponibili per i giocatori del vecchio continente rispettivamente a partire dal 26 maggio e dal 28 aprile 2017.