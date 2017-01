L'evento di presentazione di Nintendo Switch dovrebbe durare al massimo un'ora

Ci avviciniamo sempre più all'evento di presentazione di, e mentre continuano a susseguirsi imperterriti i rumor sulla console potrebbe essere stata svelata oggi la durata totale in cui l'evento si svolgerà.

Niconico, infatti, riporta sul palinsesto del proprio sito web che la presentazione di Switch (che, ricordiamo, avverrà il 13 gennaio alle ore 05:00 italiane), dovrebbe durare al massimo un'ora. Ciò significa che l'evento potrebbe metterci anche meno per dirsi concluso, ma ovviamente non abbiamo alcuna conferma in tal senso.

Attendiamo dunque che il 13 gennaio Nintendo sveli finalmente tutti i segreti di Switch. Durante la presentazione della console presenzierà anche il presidente della casa di Kyoto, Tatsumi Kimishima, il quale dovrebbe essere accompagnato anche da Shigeru Miyamoto e Genyo Takeda. Sarà possibile assistere all'evento direttamente sul sito di Nintendo, che terrà lo streaming sia in lingua giapponese che inglese.