L'ex direttore operativo di Techland apre un nuovo studio di sviluppo in Polonia

Pawel Zawodny, ex direttore operativo della software house Techland, responsabile della creazione di Dead Island e Dying Light, ha annunciato l’apertura di nuovo studio di sviluppo Polacco: Strange New Things, per il quale lavoreranno alcuni sviluppatori precedentemente in forze presso la stessa Techland e CD Projekt Red.

Strange New Things accoglierà inoltre alcuni membri di IO Interactive, sussidiaria danese di Square Enix.

“Nel corso della loro carriera, ogni membro del team ha già lavorato con titoli di spessore. Dying Light, Hitman, The Witcher, Dead Island e la serie Call of Juarez sono solo alcuni degli esempi.” ha spiegato Zawodnyin in un comunicato ufficiale rilasciato a GamesBeat.

“Alcuni dei nostri artisti, scrittori, programmatori e level designer hanno preso parte alla realizzazione di queste produzioni tripla A. Dopo aver lavorato diversi anni a titoli richiesti dal mercato, abbiamo preso questa decisioni per creare qualcosa che venisse da noi”.

In attesa di maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di Strange New Things, che propone un’anteprima di quello che sarà il suo primo lavoro.