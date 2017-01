L'ex Presidente di Rockstar North parla del suo nuovo ambizioso progetto

, ex Presidente di, ha deciso di fondare un nuovo studio di sviluppo e di realizzare un ambizioso progetto "molto differente" dal celebre. Il gioco si intitolae sembra promettere massima libertà di azione.

"Everywhere contiene molte meccaniche di gioco tradizionali, ma non vogliamo limitarci semplicemente a riproporvele. I giocatori stanno diventando sempre più esigenti, e noi vogliamo offrirgli un'esperienza di gioco veramente libera, permettendogli di vivere all'interno dei nostri mondi come meglio preferiscono. Puntiamo a una grande varietà nelle modalità di gioco e negli approcci, perché non vogliamo limitarci a raccontare le nostre storie, desideriamo che siano i giocatori stessi a costruire una propria identità all'interno della nostra avventura." dichiara l'ex Presidente di Rockstar North ai microfoni di Venture Beat, sottolineando che Everywhere proporrà qualcosa di molto diverso dalla serie di Grand Theft Auto. Non vediamo l'ora di saperne di più: cosa ne pensate delle parole di Leslie Benzies?