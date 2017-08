L'Ex sceneggiatore capo di Valve svela la trama di Half Life 2: Episodio 3

, ex sceneggiatore capo presso, noto per aver lavorato alla saga di Half Life, ha pubblicato un documento che descrive la trama originariamente prevista per, utilizzando nomi e riferimenti fittizi per evitare ripercussioni dalla software house americana.

Come ha avuto occasione di esprimere in passato, Marc Laidlaw nutre qualche dubbio sul fatto che Half Life 2: Episodio 3 possa mai venire alla luce. Dopo aver rivelato qualche dettaglio sul plot negli scorsi mesi, questa volta Laidlaw ha deciso di pubblicare per intero la trama originariamente prevista per il terzo episodio di Half Life 2, sostituendo i nomi originali dei personaggi con riferimenti fittizi, in modo da evitare eventuali ripercussioni da Valve.

A questo indirizzo trovate il documento pubblicato da Laidlaw, mentre a questa pagina potete leggere lo stesso documento modificato dai fan con i nomi originali dei personaggi di Half Life 2: Episodio 3. Lo leggerete, incappando nel rischio spoiler, o preferite aspettare ulteriori novità sulla sorte di Episode 3?