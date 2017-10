L'horror Don't Knock Twice è in arrivo su Nintendo Switch

Un'edizione Switch di Don't Knock Twice , horror in prima persona a opera digià disponibile su PC, Playstation 4, PC e dispositivi VR, è stata catalogata nella versione americana del sito ufficiale di

Secondo quanto condiviso sul portale della Grande N, il gioco sarà acquistabile sulla console ibrida a partire dal 17 ottobre, al prezzo di 14.99 dollari. Fino a questo momento non c'è stato alcun annuncio ufficiale a riguardo, tuttavia, data la provenienza delle informazioni, è molto probabile che si tratti di dati affidabili, almeno per quanto riguarda il mercato del Nord America. Potete farvi un'idea del titolo osservando il trailer di lancio delle edizioni VR, che trovate in apertura.