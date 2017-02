L'HUD di Horizon Zero Dawn avrà moltissime opzioni di configurazione

Durante una trasmissione di gioco tenuta su Twitch, lo sviluppatore Guerrilla Games ha illustrato le diverse opzioni di configurazione per l’HUD di Horizon Zero Dawn, esclusiva PlayStation 4 in arrivo il primo marzo. Oltre a presentare numerose scelte, si potrà decidere se visualizzare le informazioni sempre o in modo dinamico.

Alcune delle opzioni configurabili includono la bussola, diverse barre della salute, le icone per l’“awarness”, armi e munizioni, oggetti, indicatori stealth, aiuti di gioco e molto altro. In un recente post pubblicato sul PlayStation Blog, Hermen Hulst di Guerrilla Games ha descritto il titolo come il progetto più ambizioso al quale la compagnia olandese abbia mai lavorato. Potete consultare la lista di opzioni per l’HUD nell’immagine allegata alla notizia.

Horizon Zero Dawn sarà disponibile il primo marzo 2017 in esclusiva sulle console PlayStation 4.