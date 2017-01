L'insider shinobi602 accusato dai fan Xbox di parteggiare per Sony

Gli insider stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante all'interno dell'informazione videoludica: uno dei più noti, fra questi, è certamente, che in più occasioni ha in realtà dimostrato di essere una fonte abbastanza affidabile, soprattutto in ambito

Partendo da questo presupposto, e considerando i recenti commenti dell'insider sulla cancellazione di Scalebound e sullo stato dei lavori di Crackdown 3, alcuni utenti Xbox sono insorti in protesta, accusandolo di essere una sorta di paladino di Sony. Un utente in particolare ha attaccato shinobi su Twitter, così dichiarando: "Il tizio di Sony dice che Microsoft si trova in un momento critico. Molto divertente. Davvero molto divertente. Il 2017 sarà un grande anno per Xbox. Grandioso. Fa qualsiasi cosa per affossarla (riferendosi alla console di Microsoft)". Non si è fatta attendere la risposta di shinobi602, che ha così sardonicamente replicato: "A quanto pare io sono il tizio di Sony, e traggo piacere nel veder vacillare Xbox. Mi avete beccato".

Sicuramente discussioni sterili, queste, che non fanno altro che danneggiare l'immagine dei videogiocatori. Si spera che in futuro la situazione possa migliorare, e che l'utenza dei gamer possa diventare più matura di quanto non lo sia al momento.