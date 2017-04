L'intera serie di Dead Space è ora retrocompatibile su Xbox One

Cabela's Dangerous Hunts, Alaskan Adv, Hunting Expeditions & Survival SoK are coming to Xbox One Back Compat today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/KRkeMnCEwC

Also, Dead Space 2 and Dead Space 3 are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/KKWJsSShPD