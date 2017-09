Il Mondo di Yu-Gi-Oh GX ora anche su Yu-Gi-Oh Duel Links

annuncia oggi che il mondo diè ora disponibile in. Yu-Gi-Oh! GX porta i personaggi Jaden Yuki, Chazz Princeton e Alexis Rhodes all’interno di Duel Links, permettendo ai giocatori di tutto il mondo di potenziare il proprio arsenale con le potenti Evocazioni caratteristiche di ogni personaggio.

Il mondo includerà anche nuove missioni e livelli per Duellanti per testare il loro coraggio e prepararsi a battaglie e duelli competitivi. Sono due gli Structure Deck tematici aggiunti per i giocatori da usare nei Duelli: "Il Guerriero Leggendario" e "Un Eroe Emerge!". Le carte di Joey Wheeler e Jaden Yuki renderanno questi Deck una graditissima sorpresa per tutti i Duellanti di qualsiasi livello di abilità. Ogni Structure Deck conterrà 12 carte: una Super Rara, nove Rare e due Carte Comuni. “Il Guerriero Leggendario” comprende Guerriero D.D. e Capitano Spadellatore. Lo Structure Deck "Un Eroe Emerge!" includerà anche Blazeman Eroe Elementale.

Yu-Gi-Oh! GX è la seconda serie animata TV della franchigia Yu-Gi-Oh! che narra le vicende di Jaden Yuki mentre frequenta la Duel Academy per diventare il migliore Duellante del mondo.