L'Ombra della Guerra avrà storie più profonde e un Nemesis System rinnovato

Durante una recente intervista concessa a Gamespot, i ragazzi disono tornati a parlare de, secondo capitolo della serie basata sull'universo dein arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

Stando a quanto riferisce la software house, la mancanza di limitazioni tecnologiche farà sì che l'Ombra della Guerra presenterà storie più intricate e meccaniche di gioco ben più complesse rispetto al suo predecessore (un titolo cross-gen). "La scorsa volta, il finale del gioco non è stato così soddisfacente perché in pratica abbiamo dovuto tagliare gran parte di esso. Volevamo dei nemici iconici, volevamo che si potesse affrontare Sauron e i Nazgul. Abbiamo dovuto tagliare tutto questo. Stesso discorso per la scala e la varietà della mappa di gioco", le parole di Michael de Plater. Come già dichiarato in passato, L'Ombra della Guerra si prepone il fondamentale obiettivo di raccontare storie migliori.

Sebbene gli sviluppatori si ritengano soddisfatti del Nemesis System già presente nel primo episodio, non credono tuttavia di aver strutturato un gameplay contestuale tanto profondo quanto avrebbe dovuto essere. "Man mano che ci si avvicinava alla fine del gioco, i nemici del Nemesis System diventavano tutti troppo simili da combattere. Questo perché non disponevamo di strumenti adatti per renderli più diversificati. Invece, questa volta, saremo in grado di riuscirci".

Per quanto riguarda invece un possibile porting del gioco su Nintendo Switch, Monolith Soft ha dichiarato di non avere al momento alcun piano al riguardo. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il 25 agosto 2017.