L'Ombra della Guerra bersagliato dai cheater su PC

Secondo quanto riportato da VG 247.com, in queste ultime ore sarebbe aumentato notevolmente l'uso dipere migliaia di utenti starebbero utilizzano questi software per ottenere Mirian infiniti.

Il Mirian è la valuta virtuale in-game, utilizzata per acquistare le casse con loot casuale. L'utilizzo di software di terze parti per forzare alcuni aspetti del gioco non è ovviamente consentito e non è escluso che Monolith e WB Games possano presto prendere provvedimenti in merito.



In ogni caso VG247.com specifica che le casse più preziose (contenenti Uruk Leggendari) possono essere acquistate esclusivamente con i Gold e la loro apparizione è gestito in remoto dagli sviluppatori, non è dunque possibile acquistare questi contenuti tramite Cheat Engine.