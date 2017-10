L'Ombra della Guerra debutta al secondo posto della classifica inglese

è ancora una volta il leader assoluto della classifica inglese: il gioco di calcio EA Sports occupa il gradino più alto del podio per la terza settimana consecutiva, mentredebutta al secondo posto, seguito da

Classifica UK (16 Ottobre 2017)

Da segnalare come allo stato attuale WB Games abbia ben tre giochi in Top 10, ovvero Shadow of War, LEGO Worlds e LEGO Ninjago Videogame.

FIFA 18 LA TERRA DI MEZZO L'OMBRA DELLA GUERRA THE EVIL WITHIN 2 FORZA MOTORSPORT 7 FORZA HORIZON 3 DESTINY 2 GRAND THEFT AUTO V CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY LEGO WORLDS THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME

Forza Motorsport 7 scende in quarta posizione seguito da Forza Horizon 3, ancora nelle prime dieci posizioni a dodici mesi dal lancio.