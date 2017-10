L'Ombra della Guerra: gli utenti Steam aggiungono il tag 'Gioco d'azzardo'

Non si placano le polemiche attorno alle microtransazioni presenti ne, il nuovo action-adventure di

Le microtransazioni - stando a quanto affermano gli sviluppatori - rappresentano un elemento totalmente ignorabile al fine di completare l'avventura principale: il bilanciamento generale del gioco, infatti, è stato effettuato prima ancora di introdurre la possibilità di acquistare item e boost vari con denaro reale.

Nonostante questo, molti sono gli utenti che sono insorti contro questa politica. Stando a ciò che riferiscono i giocatori, infatti, l'end-game presenta una sospetta difficoltà tarata eccessivamente verso l'alto, ponendo in questo modo al giocatore due sentieri percorribili: spendere svariate ore nel grinding fino a raggiungere il livello necessario per terminare la quest e sbloccare l'ultimo filmato del gioco, oppure - appunto - sfruttare le microtransazioni per agevolarsi la vita e dimezzare il tempo di gioco.

I sintomi di questa polemica si vedono oggi anche su Steam: come potete osservare tramite l'immagine che trovate in calce, tra i tag più popolari attribuiti dai giocatori al prodotto di Monolith troviamo quello del "Gambling", ovvero del Gioco d'azzardo.

Voi che opinione avete in merito a questa controversa situazione?