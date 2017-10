L'Ombra della Guerra: in arrivo l'add-on gratuito "Infinite Shadow Wars"

In occasione di un recente livestream dedicato aha annunciato l'arrivo dell'add-on gratuito "", che andrà a rendere letteralmente infinito l'end-game del gioco, denominato "".

Una volta terminata l'avventura principale, la Guerra delle Ombre permette ai giocatori di rimanere impegnati sul gioco difendendo le proprie roccaforti dagli assalti degli eserciti nemici: con Infinite Shadow Wars quest'aspetto non avrà più una determinata conclusione. L'add-on arriverà in concomitanza con il lancio del primo DLC del gioco, ma sarà separato da quest'ultimo e distribuito gratuitamente.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Il gioco ha venduto su Steam più di 380.000 copie in una settimana.