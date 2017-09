L'Ombra della Guerra: Monolith promette delle side quest estremamente curate

Nel mentre il titolo si avvicina sempre più alla sua release, gli sviluppatori disono recentemente tornati a parlare de, secondo capitolo della serie open-world ispirata alle opere letterarie di J.R.R Tolkien.

Rilasciando un'intervista alla testata di GameInformer.com, Michael de Plater, vice presidente della compagnia, ha assicurato che questo sequel presenterà delle missioni secondarie decisamente più curate rispetto al suo precedessore, sia in termini di narrativa che di struttura e gameplay.

"Le missioni secondarie rappresentavano più che altro un modello, la scorsa volta. In questo caso, invece, abbiamo posto la stessa cura con cui abbiamo creato quelle principali. Hanno tutte le scene cinematiche.

Ognuna delle side quest sarà incentrata su uno o più personaggi in particolare, come Carnán o Eltariel. Hanno storie molto più profonde e sono migliori anche in termini di obiettivi e gameplay".

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra uscirà il 10 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Monolith ha promesso un finale molto più epico e avvincente al termine della campagna principale del gioco.