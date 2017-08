L'Ombra della Guerra: pubblicato il nuovo Monsters Trailer in italiano

ha pubblicato la versione doppiata in italiano del nuovo trailer de, mettendo in mostra un’enorme quantità di mostri, creature e bestie che i giocatori incontreranno sia nel vasto open world che come parte integrante delle missioni principali.

Il video mette in luce i molti mostri che spargono il terrore attraverso Mordor, incluso l’antico Balrog Tar Goroth, uno spirito del fuoco, i feroci graugs e caragors, ragni, Ghûls e Carnán, il misterioso spirito della natura che può prendere le sembianze di creature feroci e tanti altri ancora.

Ambientato fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli di Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è un GDR d'azione a mondo aperto che dà seguito alla storia originale di La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed esteso, pieno di eroi e malvagi leggendari, località memorabili, nemici originali, più personalità e nuovi personaggi con storie inedite da raccontare, il tutto reso possibile grazie al pluripremiato sistema Nemesis.



La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra sarà disponibile per Xbox One X, Xbox One, PC con Windows 10 (su Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal 10 ottobre 2017.