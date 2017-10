L'Ombra della Guerra e The Evil Within 2 tra le ultime novità di Xbox Store

Come ogni settimana,ha annunciato oggi la lista delle ultime novità disponibili su: il marketplace di Microsoft si aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, demo scaricabili, client beta e apertura dei preordini dei titoli più caldi dei prossimi mesi.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft. Tra le novità della settimana segnaliamo l'arrivo de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Danger Zon e The Evil Within 2.

Novità Xbox One

The Evil Within 2 (13 Ottobre - 69,99 euro)

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra (Disponibile - 69,99 euro)

Danger Zone (Disponibile - 9,99 euro)

RAID World War 2 (13 Ottobre - 49,99 euro)

Deadbeat Heroes (Disponibile - 14,99 euro)

Preordini Giochi Xbox One

L.A. Noire (13 Novembre - 39,99 euro)

Rush A Disney Pixar Adventure (30 Ottobre - 29,99 euro)

Disneyland Adventures (30 Ottobre - 29,99 euro)

Rugby 18 Day One Edition (24 Ottobre - 39,99 euro)

Sono ora disponibili anche i Games with Gold di ottobre, che includono Rayman 3 HD, Gone Home, The Turing Test e Medal of Honor Airborne. Sono inoltre disponibili le nuove offerte Deals with Gold della settimana.