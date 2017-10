L'Ombra della Guerra avrà due modalità grafiche su Xbox One X

Gli sviluppatori dihanno pubblicato un'infografica che ci spiega in modo schematico in quale modoandrà a sfruttare le caratteristiche hardware di Xbox One X, la console premium di Microsoft in arrivo il prossimo 7 novembre.

Come potete osservare in calce, il titolo Monolith presenterà due modalità di gioco fra cui scegliere: la prima, completamente devota alla risoluzione 4K nativa con soluzione dinamica (con ulteriore miglioramento delle texture), e la seconda incentrata su svariate migliore grafiche che coinvolgono il livello di dettaglio delle texture, della draw distance, delle ombre, dell'illuminazione, della vegetazione, dell'occlusione ambientale, del numero di poligoni e del filtro anisotropico. Seppur non specificato direttamente, è deducibile che questa seconda soluzione preveda una risoluzione in 4K upscalata, dal momento che, come leggiamo, "una Xbox One X farà sempre girare il gioco in 4K". I giocatori, inoltre, potranno scaricare un pack separato in cui saranno inclusi i filmati cinematici in risoluzione 4K.

Infine, buone notizie anche per i possessori di pannelli Full HD: in questo caso, il gioco beneficerà del supersampling, ottenendo conseguentemente una veste grafica migliorata e maggiormente definita.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è disponibile su PC (Denuvo violato nel giro di 24 ore), PS4 e Xbox One.