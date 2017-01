L'online a pagamento di Switch costituirà una barriera con i fan Nintendo?

Come abbiamo appreso durante l'evento di presentazione di Tokyo,ha deciso, al pari di, di introdurre un metodo di pagamento per poter usufruire dei servizi e dell'infrastruttura online di; sebbene le funzionalità saranno momentaneamente offerte gratuitamente a tutti i giocatori al lancio della console.

Secondo Piers Harding-Rolls, analista presso IHS (Information Handling Services) Markit, questa decisione, per quanto assennata e al passo con le compagnie concorrenti, potrebbe rappresentare una seria barriera fra Nintendo e i suoi fan, abituati da sempre ad un trattamento diverso in questo senso. "Il servizio online a pagamento di Nintendo ha assolutamente senso. Sony e Microsoft hanno fruttato 2.7 miliardi di dollari in sottoscrizioni lo scorso anno, e gran parte di questa somma è stata reinvestita! Nonostante questo, passare al sistema a pagamento potrebbe rappresentare una difficile transizione per l'utente medio Nintendo".

Ricordiamo che il Nintendo Switch Online Service fornirà ai giocatori, in caso di abbonamento, accesso alle lobby online, alla chat vocale, al download di un gioco NES o SNES al mese, e agli sconti. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, è stato appurato come il gioco offerto da Nintendo sarà fruibile in modo gratuito solo nel mese in cui verrà distribuito, rendendo obbligatorio l'acquisto per chiunque voglia continuare a giocare al prodotto anche successivamente. Per tutte le altre notizie della settimana, vi rimandiamo al nostro articolo di riepilogo.