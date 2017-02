L'Open Beta di For Honor giocata in diretta su Twitch dalle 15:00

Oggi pomeriggio prenderà ufficialmente il via l'Open Beta di, per l'occasione RapiDNade sarà in diretta su Twitch per giocare in diretta con la versione di prova del nuovo action game di

La beta pubblica permetterà di testare le modalità Eliminazione, Rissa, Duello e Dominio, si tratta dunque di una buona occasione per provare con mano For Honor in vista del lancio, atteso per il 14 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox one.

L'appuntamento con il live gameplay dell'Open Beta di For Honor è previsto per le ore 15:00 sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a iscrivervi per non perdere neanche un secondo della trasmissione, così facendo riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. L'iscrizione, inoltre, è obbligatoria per interagire durante il live con RapiDNade e la community.