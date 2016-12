L'originale Red Faction arriva su PlayStation 4

Dopo il susseguirsi di diversi leak, oggi il publisher THQ Nordic ha annunciato che Red Faction è stato emulato con successo su PlayStation 4, ed è disponibile al download al prezzo di $14.99. Prima entry dell’omonima serie, fu sviluppato originariamente per PlayStation 2 da Volition e pubblicato da THQ.

Per quanti non conoscessero Red Faction, ecco quanto riportato dalla pagina ufficiale del PlayStation Store:

“Attirati su Marte dalla promessa di una vita migliore, migliaia sono giunti per cercare la loro fortuna e lavorare per la compagnia mineraria Ultor Corporation. Ma non tutto è come sembra. Una piaga mortale si sta diffondendo negli alloggi ed i minatori soffrono abusi quotidiani per mano delle guardie della Ultor. C’è una rivoluzione all’orizzonte?”

Come per tutti i classici PlayStation 2 resi disponibili su PlayStation 4, Red Faction subirà un upscale per arrivare alla risoluzione full HD, e verranno messi a disposizione nuovi trofei.