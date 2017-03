L'OS di Nintendo Switch sarebbe potuto nascere con la collaborazione di Cyanogen

Quando Nintendo Switch era conosciuta come NX, numerosi rumor immaginavo la prossima console Nintendo con un sistema operativo Android. Stando a quanto dichiarato dall'ex CEO di Cyanogen Inc., Kirt McMaster, pare che ad un certo punto la casa di Kyoto volesse fare utilizzo della celebre custom ROM.

In parte, la collaborazione non è andata a buon fine in quanto una ROM proprietaria per la nuova console sarebbe stata in contrasto con la filosofia della CyanogenMod e la sua natura open. In un recente Tweet, McMaster, noto per le sue esternazioni sopra le righe, ha confermato che in passato Nintendo aveva chiesto la sua collaborazione per realizzare un sistema operativo dedicato a un dispositivo mobile; richiesta alla quale l'ex amministratore delegato ha risposto invitando la compagnia giapponese a "metterselo in quel posto".

Il messaggio è stato successivamente rimosso dallo stesso McMaster, che ha in seguito elogiato la nuova console e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, augurandosi di poter collaborare in futuro con la grande N su un'eventuale seconda versione di Switch.