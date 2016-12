L'ultimo episodio di Nintendo Minute commenta i migliori giochi del 2016

ha pubblicato una nuova puntata della web series, in cui i due conduttori Kit e Krysta commentano i migliori giochi pubblicati dalla grande N nel corso del 2016. Quale sarà il loro gioco dell'anno?

Come potete vedere nel video proposto in cima, Kit e Krysta hanno suddiviso in categorie i migliori titoli rilasciati da Nintendo nel corso del 2016, nominando il miglior gioco digitale, il miglior personaggio e così via. Forse non sorprenderà più di tanto sapere che il Game of the Year di quest'anno è stato assegnato a Pokemon Sole e Luna, i due nuovi capitoli della saga principale usciti su Nintendo 3DS. Voi siete d'accordo con le classifiche dei due conduttori? Quali sono stati i vostri giochi Nintendo preferiti di questo 2016?