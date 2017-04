Il lancio di Xenoblade Chronicles 2 è ancora previsto entro il 2017

In occasione della presentazione degli ultimi risultati finanziari ha confermato ancora una volta che la data di lancio dirimane prevista entro il 2017 su Nintendo Switch.

Nonostante questo, sono davvero esigue le informazioni che possediamo al momento sul seguito della serie RPG di Monolith Soft annunciato durante la presentazione dedicata a Switch.

Non ci rimane che attendere che Nintendo sveli in via definitiva i suoi piani per la pubblicazione di Xenoblade Chronicles 2, magari approfittando del palco dell'E3 2017 di Los Angeles. La colonna sonora del titolo, intanto, è già stata completata, come dichiarato alcune settimane fa dal compositore Yasunori Mitsuda; mentre un rivenditore inglese ha riportato la finestra di lancio (non confermata) per il prossimo autunno.