La Battaglia Palloncini di Mario Kart 8 Deluxe si mostra in un video di gameplay

Durante un evento svoltosi al Tokyo Big Sight,è tornata a mostrare, annunciato per Switch durante l'evento di presentazione della console ibrida. In calce all'articolo vi proponiamo due video di gameplay: uno incentrato su una normale gara, e l'altro sulla Modalità Palloncini che fa il suo ritorno in questa edizione.

In Mario Kart 8 Deluxe faranno ritorno tutti i contenuti già presenti in Mario Kart 8 per Nintendo Wii U. In più, saranno aggiunti nuovi personaggi come Re Boo e Bowser Junior, e nuovi circuiti fra cui la Periferia urbana e il Kartdromo, insieme ad alcuni ritorni come il Palazzo di Luigi di Mario Kart: Double Dash. Tra le modalità, infine, oltre alla già citata Modalità Palloncini, sarà presente anche Bob-omba a tappeto. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra anteprima.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mario Kart 8 Deluxe sarà disponibile su Nintendo Switch ad aprile. Il titolo girerà avrà una risoluzione di 1080p, mentre il frame-rate sarà assestato sui 60fps.