La batteria di Switch consuma il 2% di carica in 8 ore di Modalità Riposo

Da quando Nintendo ha iniziato a distribuire a stampa specializzata e influencer le prime console Switch, sono stati effettuati diversi test sulla durata della batteria, con risultati più o meno soddisfacenti. Una prova condotta da Ars Technica, rivela che in 8 ore di Modalità Riposo la console ha consumato solo il 2% di carica.

Una notizia piuttosto confortante per quanti, negli ultimi giorni, stanno nutrendo dei dubbi sulla durabilità della console fuori casa. È importante comunque sottolineare come le batterie ricaricabili siano soggette a deterioramento nel corso del tempo, e che quindi tale test rappresenterebbe il consumo in uno scenario ideale. A sistema completamente carico, giocando a The Legend of Zelda: Breath of the Wild la console riesce a divertire per circa 2 ore e 39 minuti.

Nintendo Switch sarà disponibile il 3 marzo.