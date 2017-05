La Beta di Gran Turismo Sport si aggiorna con una nuova patch

ha aggiornato il client della Closed Beta diper PlayStation 4. L'aggiornamento in questione pesa 9 GB e migliora alcuni aspetti del gioco, tra cui la gestione della fisica e il Force Feedback.

Il changelog parla anche di correzione di bug e migliorie tecniche non meglio specificate, con l'obiettivo di migliorare la stabilità generale del gioco. Ricordiamo che la Closed Beta di Gran Turismo Sport è attualmente in corso su PlayStation 4, il titolo è ancora privo di una data di uscita, con ogni probabilità maggiori dettagli in merito verranno diffusi nel corso dell'E3 di Los Angeles, in programma dal 13 al 15 giugno.