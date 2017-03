ha annunciato che la beta multiplayer diè stata cancellata per motivi non meglio specificati. La fase di test multiplayer non vedrà quindi mai la luce, a dispetto di quanto annunciato durante lo scorso autunno.

"Mostreremo il comparto multiplayer al PAX East 2017 ma non ci sarà alcune fase di test del multigiocatore. Grazie a tutti coloro che si sono registrati nei mesi scorsi."

Queste le parole di BioWare, che confermano la cancellazione della prevista beta multiplayer del gioco. Il comparto multigiocatore potrà essere provato con mano al PAX East in programma dal 10 al 12 marzo, Mass Effect Andromeda vedrà invece la luce il 23 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4.