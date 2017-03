La Borsa reagisce bene alla notizia dell'aumento della produzione di Switch

Questa mattina, ilha pubblicato un report che conferma ildella produzione di: nel prossimo anno fiscale la casa di Kyoto produrrà 16 milioni di console anzichè 8 come inizialmente previsto. Una notizia che ha permesso al titolodi aumentare il proprio valore alla Borsa di Tokyo.

Come segnalato da Bloomberg, il 17 marzo il valore delle azioni Nintendo sull'indice Nikkei ha raggiunto quota 25.580 Yen, valore sensibilmente inferiore rispetto alle chiusure dei giorni 14, 15 e 16 marzo. Da notare come Nintendo non abbia voluto commentare la notizia diffusa dal Wall Street Journal.