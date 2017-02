La Call of Duty World League arriva ad Atlanta

Prosegue la stagione 2017 della: la nuova tappa della competizione approda ad Atlanta, con un montepremi da $200,000, compiendo un altro importante passo nella Championship. I team migliori al mondo si sfideranno al(ospitato da MLG) fino al 12 febbraio aldi Atlanta, GA.

Oggi il via alla gara, con oltre 160 squadre attese per la fase open. Si tratta di una delle più grandi competizioni open di Call of Duty al mondo. I 16 team aggiuntivi per il pool play della Championship pool play includeranno i top team del Nord America e dell’Europa, sulla base dei punti CWL Pro. L’evento darà a tutte le squadre che si aggiudicheranno i primi posti della fase open la possibilità di accedere al pool play della Championship. Domenica le squadre finaliste si sfideranno per l’ambito titolo di Campione della CWL Atlanta Open e per il montepremi di 200.000 dollari.



Il CWL Atlanta Open rappresenta il secondo evento in LAN del Nord America per questa stagione della CWL. Oltre a competere per il premio in palio, i team gareggeranno anche per gli ambiti punti CWL Pro. Questi punti stabiliranno chi prenderà parte alla CWL Global Pro League, che avrà luogo alla MLG Arena a Columbus, Ohio, all’inizio di aprile, e che darà un’indicazione migliore di chi si qualificherà alla CWL Championship che si terrà più avanti quest’anno.