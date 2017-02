La Call of Duty World League arriva a Parigi per la CWL Paris Open

Laprosegue la stagione 2017 con più di 70 top team eSports provenienti dall'Europa e dal Nord America pronti a contendersi il montepremi da 100.000 dollari a Parigi, per fare un passo in più verso la Championship della

A partire da oggi, infatti, i migliori tra i giocatori di Call of Duty si scontreranno durante la CWL Paris Open, ospitata da ESWC al Paris Expo Porte de Versailles, dal 17 al 19 febbraio. La stagione del 2017 è entrata nel suo pieno: la CWL Paris Open, infatti, segue le emozionanti competizioni che si sono tenute a Las Vegas, Londra e Atlanta, durante le quali i team hanno costantemente alzato il livello della competizione nella marcia verso la Championship di quest’anno, che si terrà ad Agosto. Tutti i vincitori dei tre eventi scorsi, i Rise Nation, gli Orbit, e gli eUnited, hanno l’obiettivo di diventare il primo team a vincere più eventi durante questa stagione. I vincitori della CWL Atlanta Open, gli eUnited, hanno l’opportunità di essere il primo team nella storia delle competizioni di Call of Duty a vincere due eventi così importanti, in due weekend consecutivi.

Nella strada verso la Championship, i giocatori hanno la possibilità di competere per degli importanti Punti CWL Pro anche online, tramite GameBattles, oltre che partecipando agli eventi live in programma in tutto il mondo. Inoltre, i team provenienti da Nord America, Europa e APAC saranno invitati a competere nella prima CWL Global Pro League di sempre, che inizierà i primi di Aprile e che metterà in palio più di 1.4 milioni di dollari. La Call of Duty World League è orgogliosa di essere partner della Major League Gaming, organizzatore del torneo in Nord America e broadcast partner della prossima stagione.

I fan italiani, in particolare, avranno la possibilità di seguire la coinvolgente e adrenalinica competizione di questo weekend, grazie al live streaming dei match in italiano.